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"Середній вік солдатів – за 40". Воллес вважає, що Зеленському треба посилити мобілізацію

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 20:04
Бен Воллес (Фото - EPA)

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що українському лідеру Володимиру Зеленському, можливо, варто переглянути масштаби оголошеної мобілізації, оскільки Росія тим часом приховано мобілізує "всю країну". Про це він написав у колонці для The Telegraph.

"Середній вік солдатів на фронті – за 40. Я розумію прагнення президента Зеленського зберегти молодь для майбутнього, але факт у тому, що Росія потайки мобілізує всю країну", – написав Воллес.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії".

"Отже, як це зробила Велика Британія у 1939 та 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби української мобілізації", – вважає ексміністр оборони Британії.

  • У серпні Зеленський заявив, що військові звернулися до нього, щоб "дати можливість більше мобілізувати".
  • У вересні в Міноборони заявили, що поки плани мобілізації не змінюються, але її темпи залежать від викликів з боку Росії та ситуації на фронті.

Читайте також: Воллес: Ми є свідками початку битви за Крим. Російська армія тріщить

Оксана Житнюк
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війнаБен Воллесмобілізація
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