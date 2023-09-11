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Генштаб: Росія готується мобілізувати до 700 000 осіб найближчим часом

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11.09.2023, 07:31
Генштаб: Росія готується мобілізувати до 700 000 осіб найближчим часом - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти найближчим часом можуть мобілізувати на війну від 400 000 до 700 000 людей з території Росії та тимчасово окупованих територій України, ще близько 40 000 – з Чеченської республіки. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними військових, мешканців Чеченської республіки, ймовірно, окупанти використають в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ.

Водночас у Москві та Санкт-Петербурзі цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадировські кати", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Читайте також: ГУР про сильні сторони Росії: Величезний мобілізаційний потенціал. Тут справа у кількості

Мілана Головань
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