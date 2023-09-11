Генштаб: Росія готується мобілізувати до 700 000 осіб найближчим часом

Окупанти найближчим часом можуть мобілізувати на війну від 400 000 до 700 000 людей з території Росії та тимчасово окупованих територій України, ще близько 40 000 – з Чеченської республіки. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними військових, мешканців Чеченської республіки, ймовірно, окупанти використають в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ.

Водночас у Москві та Санкт-Петербурзі цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадировські кати", – йдеться у повідомленні Генштабу.

14 серпня 2023 року в ГУР МО заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії.

16 серпня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України.

У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб – ГУР.

Читайте також: ГУР про сильні сторони Росії: Величезний мобілізаційний потенціал. Тут справа у кількості

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.