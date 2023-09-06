ГУР про сильні сторони Росії: Величезний мобілізаційний потенціал. Тут справа у кількості

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що перевагою РФ у війні проти України є величезний мобілізаційний потенціал. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, російський оборонний комплекс сьогодні орієнтований на розконсервацію та модернізацію старої радянської техніки.

"Насправді у них серйозні проблеми із сучасною оптикою, електронікою, чипами та схемами. Немає однозначного джерела, яке дозволило б їм вирішити проблеми. Ворог шукає снаряди для РСЗВ, артилерії, хоча це не високотехнологічна та сучасна зброя", — сказав Юсов.

Він зазначив, що Кремль намагається показати, що Росія нібито може роками вести війну, але насправді це є перебільшенням для пропаганди.

"Уявимо собі нову хвилю мобілізації в Росії. Відразу з'являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямками у ворога є певні проблеми. Однак РФ не можна недооцінювати. Адже у ворога залишається величезний мобілізаційний потенціал. Звичайно, питання в якості. Але й у кількості теж", — наголосив розвідник.

14 серпня 2023 року в ГУР МО заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії.

16 серпня повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України.

У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб – ГУР.

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