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ГУР про сильні сторони Росії: Величезний мобілізаційний потенціал. Тут справа у кількості

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 14:39
ГУР про сильні сторони Росії: Величезний мобілізаційний потенціал. Тут справа у кількості - Фото
Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що перевагою РФ у війні проти України є величезний мобілізаційний потенціал. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, російський оборонний комплекс сьогодні орієнтований на розконсервацію та модернізацію старої радянської техніки.

"Насправді у них серйозні проблеми із сучасною оптикою, електронікою, чипами та схемами. Немає однозначного джерела, яке дозволило б їм вирішити проблеми. Ворог шукає снаряди для РСЗВ, артилерії, хоча це не високотехнологічна та сучасна зброя", — сказав Юсов.

Він зазначив, що Кремль намагається показати, що Росія нібито може роками вести війну, але насправді це є перебільшенням для пропаганди.

"Уявимо собі нову хвилю мобілізації в Росії. Відразу з'являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямками у ворога є певні проблеми. Однак РФ не можна недооцінювати. Адже у ворога залишається величезний мобілізаційний потенціал. Звичайно, питання в якості. Але й у кількості теж", — наголосив розвідник.

Читайте також: ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію у РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Дмитро Гриниченко
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війнарозвідкаоборонкамобілізаціяандрій юсов
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