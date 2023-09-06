ГУР о сильных сторонах России: Огромный мобилизационный потенциал. Тут дело в количестве

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что преимуществом РФ в войне против Украины является огромный мобилизационный потенциал. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Укринформу.

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По его словам, российский оборонный комплекс сегодня ориентирован на расконсервацию и модернизацию старой советский техники.

"На самом деле у них серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. Нет однозначного источника, который позволил бы им решить проблемы. Враг ищет снаряды для РСЗО, артиллерии, хотя это не высокотехнологичное и современное оружие", — сказал Юсов.

Он отметил, что Кремль пытается показать, что Россия якобы может годами вести войну, но на самом деле это преувеличение для пропаганды.

"Представим себе новую волну мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы. Однако РФ нельзя недооценивать. Ведь у врага остается огромный мобилизационный потенциал. Конечно, вопрос в качестве. Но и в количестве тоже", — подчеркнул разведчик.

14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.

16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.

В России каждый месяц мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек – ГУР.

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