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ГУР о сильных сторонах России: Огромный мобилизационный потенциал. Тут дело в количестве

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 14:39
ГУР о сильных сторонах России: Огромный мобилизационный потенциал. Тут дело в количестве - Фото
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что преимуществом РФ в войне против Украины является огромный мобилизационный потенциал. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Укринформу.

По его словам, российский оборонный комплекс сегодня ориентирован на расконсервацию и модернизацию старой советский техники. 

"На самом деле у них серьезные проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. Нет однозначного источника, который позволил бы им решить проблемы. Враг ищет снаряды для РСЗО, артиллерии, хотя это не высокотехнологичное и современное оружие", — сказал Юсов.

Он отметил, что Кремль пытается показать, что Россия якобы может годами вести войну, но на самом деле это преувеличение для пропаганды. 

"Представим себе новую волну мобилизации в России. Сразу появятся вопросы обучения, вооружения, амуниции. По всем этим направлениям у врага есть определенные проблемы. Однако РФ нельзя недооценивать. Ведь у врага остается огромный мобилизационный потенциал. Конечно, вопрос в качестве. Но и в количестве тоже", — подчеркнул разведчик.

Читайте также: ГУР: Решения о масштабной мобилизации в РФ еще нет, но сценарий лежит на столе

Дмитрий Гриниченко
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