В России каждый месяц мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек – ГУР

В России каждый месяц мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Юсов отметил, что в России продолжается полноценная мобилизационная кампания и мобилизационные мероприятия.

"И каждый день, и ежемесячно эти мероприятия продолжаются, и ежемесячно несколько десятков, около 20 тысяч человек мобилизуются", – сказал представитель ГУР.

Юсов напомнил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 45 000 москвичей якобы находятся на фронте.

"До этого эта цифра была 35 тысяч. Это означает, что мэр Москвы признался, что за несколько месяцев только москвичей 10 тысяч дополнительно мобилизовали. Разными способами, разными инструментами, разными методами, но тем не менее эта кампания продолжается", – подчеркнул военный разведчик.

Юсов отметил, что мобилизованных россиян заставляют подписывать контракты или другими способами их принуждают идти воевать против Украины.

"Причем обычно речь не идет о детях чиновников или о миллионерах. Ни это гастарбайтеры, либо люди недавно получившие российский паспорт. Это кстати еще один показатель сегодня, критерий – получение российского паспорта создает потенциальную угрозу, что в очень высокой вероятности человек будет схвачен и исправлен Путиным на войну в Украине", – сказал представитель ГУР.

14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.

16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.

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