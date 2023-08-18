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У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб – ГУР

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 13:59
У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Скриншот відео)

У Росії щомісяця мобілізують на війну проти України близько 20 000 осіб. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що в Росії тривають повноцінна мобілізаційна кампанія та мобілізаційні заходи.

"І щодня, і щомісяця ці заходи продовжуються, і щомісяця кілька десятків, близько 20 000 осіб, мобілізуються", – сказав представник ГУР.

Юсов нагадав, що нещодавно мер Москви Сергій Собянін заявив, що 45 000 москвичів нібито перебувають на фронті.

"До цього ця цифра була 35 000. Це означає, що мер Москви зізнався, що за кілька місяців лише москвичів 10 000 додатково мобілізували. Різними способами, різними інструментами, різними методами, проте ця кампанія триває", – підкреслив військовий розвідник.

Юсов зазначив, що мобілізованих росіян змушують підписувати контракти чи іншими способами їх примушують іти воювати проти України.

"Причому здебільшого зазвичай мова не йде про дітей чиновників чи мільйонерів. Ні, це гастарбайтери або люди, які нещодавно отримали російський паспорт. Це, до речі, ще один показник сьогодні, критерій – отримання російського паспорта створює потенційну загрозу, що з дуже високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена Путіним на війну в Україні", – сказав представник ГУР.

Читайте також: ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію у РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Наталія Медведєва
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