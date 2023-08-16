ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію в РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Кремль ще не узгодив рішення про оголошення масової мобілізації, однак воно "на столі", і на тлі того, що раніше подібні непопулярні кроки не викликали особливих протестів серед російського населення, цілком можливо, що керівництво РФ вдасться до цього рішення. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він зазначив, що питання нової масштабної хвилі мобілізації у РФ наразі розглядається, і "сценарій лежить на столі".

"Інша справа – що мобілізація на Росії не припинялась, і весь цей час після оголошення так званої часткової мобілізації тривають мобілізаційні заходи. Пересічних росіян правдами й неправдами затягують в армію вбивць і гвалтівників", – сказав Юсов.

Він наголосив, що публічного рішення щодо нової хвилі мобілізації у РФ поки що не було зокрема через побоювання щодо настроїв з цього приводу серед місцевого населення.

"Яким би не було зазомбованим російське суспільство, все ж це фактор, на який у Кремлі мають зважати. Однак це можливий сценарій <…> Такий інструмент режим Путіна вже використовував. Загалом, попри певні коливання, бунту "бессмысленного и беспощадного" не відбулось. Тому думати, що він не буде пробувати це робити надалі, напевно, підстав немає", – додав Юсов.

14 серпня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що без оголошення масової мобілізації росіяни не обійдуться, а Кремль готується до цього вже тривалий час.

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