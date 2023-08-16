RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію в РФ ще немає, але сценарій лежить на столі

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 17:20
ГУР: Рішення про масштабну мобілізацію в РФ ще немає, але сценарій лежить на столі - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

Кремль ще не узгодив рішення про оголошення масової мобілізації, однак воно "на столі", і на тлі того, що раніше подібні непопулярні кроки не викликали особливих протестів серед російського населення, цілком можливо, що керівництво РФ вдасться до цього рішення. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що питання нової масштабної хвилі мобілізації у РФ наразі розглядається, і "сценарій лежить на столі".

"Інша справа – що мобілізація на Росії не припинялась, і весь цей час після оголошення так званої часткової мобілізації тривають мобілізаційні заходи. Пересічних росіян правдами й неправдами затягують в армію вбивць і гвалтівників", – сказав Юсов.

Він наголосив, що публічного рішення щодо нової хвилі мобілізації у РФ поки що не було зокрема через побоювання щодо настроїв з цього приводу серед місцевого населення.

"Яким би не було зазомбованим російське суспільство, все ж це фактор, на який у Кремлі мають зважати. Однак це можливий сценарій <…> Такий інструмент режим Путіна вже використовував. Загалом, попри певні коливання, бунту "бессмысленного и беспощадного" не відбулось. Тому думати, що він не буде пробувати це робити надалі, напевно, підстав немає", – додав Юсов.

  • 14 серпня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що без оголошення масової мобілізації росіяни не обійдуться, а Кремль готується до цього вже тривалий час.

Читайте також: Понад 20 000 мобілізованих окупантами мешканців Горлівки загинули – Центр спротиву

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкагурмобілізаціяандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 