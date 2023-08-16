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ГУР: Решения о масштабной мобилизации в РФ еще нет, но сценарий лежит на столе

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 17:20
ГУР: Решения о масштабной мобилизации в РФ еще нет, но сценарий лежит на столе - Фото
Андрій Юсов (Скріншот)

Кремль еще не утвердил решение об объявлении массовой мобилизации, однако оно находится "на столе", и на фоне того, что ранее подобные непопулярные шаги не вызвали особых протестов среди российского населения, вполне возможно, что руководство РФ примет это решение. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что вопрос новой масштабной волны мобилизации в РФ рассматривается, и "сценарий лежит на столе".

"Другое дело – что мобилизация на России не прекращалась, и все это время после объявления так называемой частичной мобилизации продолжаются мобилизационные меры. Рядовых россиян правдами и неправдами затягивают в армию убийц и насильников", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что публичного решения насчет новой волны мобилизации в РФ пока не было, в частности из-за опасений относительно настроений по этому поводу среди местного населения.

"Каким бы ни было зазомбированным российское общество, все же это фактор, с которым в Кремле должны считаться. Тем не менее это возможный сценарий <…> Такой инструмент режим Путина уже использовал. В целом, несмотря на определенные колебания, бунта "бессмысленного и беспощадного" не произошло. Поэтому думать, что он не будет пробовать это делать в дальнейшем, наверное, оснований нет", – добавил Юсов.

  • 14 августа заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что без объявления массовой мобилизации россияне не обойдутся, а Кремль готовится к этому уже продолжительное время.

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Оксана Житнюк
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