Генштаб: Россия готовится мобилизовать до 700 000 человек в ближайшее время
Оккупанты в ближайшее время могут мобилизовать на войну от 400 000 до 700 000 человек с территории России и временно оккупированных территорий Украины, еще около 40 000 – из Чеченской республики. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
По данным военных, жителей Чеченской республики, вероятно, оккупанты используют в качестве "заградотрядов" позади российских войск.
При этом в Москве и Санкт-Петербурге цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.
"На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи", – говорится в сообщении Генштаба.
- 14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.
- 16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.
- В России ежемесячно мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек – ГУР.
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