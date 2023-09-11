UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия готовится мобилизовать до 700 000 человек в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 07:31
Генштаб: Россия готовится мобилизовать до 700 000 человек в ближайшее время - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты в ближайшее время могут мобилизовать на войну от 400 000 до 700 000 человек с территории России и временно оккупированных территорий Украины, еще около 40 000 – из Чеченской республики. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

По данным военных, жителей Чеченской республики, вероятно, оккупанты используют в качестве "заградотрядов" позади российских войск.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

"На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи", – говорится в сообщении Генштаба.

Читайте также: ГУР о сильных сторонах России: Огромный мобилизационный потенциал. Здесь дело в количестве

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизациягенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 