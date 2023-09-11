Генштаб: Россия готовится мобилизовать до 700 000 человек в ближайшее время

Оккупанты в ближайшее время могут мобилизовать на войну от 400 000 до 700 000 человек с территории России и временно оккупированных территорий Украины, еще около 40 000 – из Чеченской республики. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным военных, жителей Чеченской республики, вероятно, оккупанты используют в качестве "заградотрядов" позади российских войск.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге цифры запланированной мобилизации снова остаются минимальными.

"На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане – жители российских регионов, которых в спину будут толкать насмерть кадыровские палачи", – говорится в сообщении Генштаба.

14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.

16 августа сообщалось, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины.

В России ежемесячно мобилизуют на войну против Украины около 20 000 человек – ГУР.

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