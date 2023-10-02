"Средний возраст солдат – за 40". Уоллес считает, что Зеленскому нужно усилить мобилизацию

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, возможно, стоит пересмотреть масштабы объявленной мобилизации, так как Россия тем временем скрыто мобилизует "всю страну". Об этом он написал в колонке для The Telegraph.

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"Средний возраст солдат на фронте – за 40. Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что Россия тайком мобилизует всю страну", – написал Уоллес.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "знает, что пауза даст ему время для создания новой армии".

"Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", – считает экс-министр обороны Британии.

В августе Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

В сентябре в Минобороны заявили, что пока планы мобилизации не меняются, но ее темпы зависят от вызовов со стороны России и ситуации на фронте.

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