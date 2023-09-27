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Минобороны: Планы мобилизации пока не меняются, но темпы зависят от ситуации на фронте

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 18:33
Минобороны: Планы мобилизации пока не меняются, но темпы зависят от ситуации на фронте - Фото
Александр Павлюк (Скриншот по видео)

Пока планы мобилизации не меняются, но ее темпы зависят от вызовов со стороны страны-агрессора России и ситуации на фронте, заявил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Пока планы мобилизации не меняются. Все может быть в зависимости, какие вызовы будут со стороны России. Это задача каждого мужчины – защитить свое государство, надо к этому готовиться и быть готовыми", – сказал Павлюк.

По его словам, Украина делает "максимально все", чтобы не увеличивать темпы мобилизации.

Однако, отметил он, это все зависит "от агрессора и от ситуации, которая будет складываться на фронте".

  • В Министерстве обороны рассказали о едином электронном реестре призывников и процессе его формирования.
  • С 1 октября 2023 года украинские женщины-медики обязательно должны стать на военный учет. На фоне этого Министерство здравоохранения опубликовало разъяснение, что изменится для таких женщин.
  • В августе президент Владимир Зеленский заявил, что военные обратились к нему, чтобы "дать возможность больше мобилизовывать".

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Артём Джерипа
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войнамобилизацияалександр павлюк
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