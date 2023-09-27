Міноборони: Плани мобілізації поки не змінюються, але темпи залежать від ситуації на фронті

Наразі плани мобілізації не змінюються, але її темпи залежать від викликів із боку країни-агресора Росії та ситуації на фронті, заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Про це він розповів в етері телемарафону.

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"Поки що плани мобілізації не змінюються. Все може бути в залежності, які виклики будуть з боку Росії. Це задача кожного чоловіка – захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими", – сказав Павлюк.

За його словами, Україна робить "максимально все", аби не збільшувати темпи мобілізації.

Проте, зауважив він, це все залежить "від агресора і від ситуації, яка буде складатися на фронті".

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