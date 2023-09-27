RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Міноборони: Плани мобілізації поки не змінюються, але темпи залежать від ситуації на фронті

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 18:33
Міноборони: Плани мобілізації поки не змінюються, але темпи залежать від ситуації на фронті - Фото
Олександр Павлюк (Скриншот із відео)

Наразі плани мобілізації не змінюються, але її темпи залежать від викликів із боку країни-агресора Росії та ситуації на фронті, заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Про це він розповів в етері телемарафону.

"Поки що плани мобілізації не змінюються. Все може бути в залежності, які виклики будуть з боку Росії. Це задача кожного чоловіка – захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими", – сказав Павлюк.

За його словами, Україна робить "максимально все", аби не збільшувати темпи мобілізації.

Проте, зауважив він, це все залежить "від агресора і від ситуації, яка буде складатися на фронті".

  • У Міністерстві оборони розповіли про єдиний електронний реєстр призовників та процес його формування.

  • З 1 жовтня 2023 року українські медикині обовʼязково мають стати на військовий облік. На тлі цього Міністерство охорони здоров’я опублікувало роз’яснення, що зміниться для таких жінок.

  • У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що військові звернулись до нього, щоб "дати можливість більше мобілізовувати".

Читайте також: У військкоматах і ВЛК у всій країні проводять понад 200 одночасних обшуків – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаОлександр Павлюкмобілізація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 