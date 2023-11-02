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Данилов прокомментировал тезис, что воевать или служить "будут все": Это аксиома

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 18:30
Данилов прокомментировал тезис, что воевать или служить
Алексей Данилов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Тезис, что воевать или служить придется всем – это аксиома, когда армия пользуется дальнобойным оружием, то возраст военнослужащих не имеет значения. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью для LIGA.net.

Журналист спросил, как чиновник относится к тезису, что "воевать/служить придется всем".

"Это аксиома, и не надо этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея сумасшедшего соседа. Даже когда состоится фрагментация России, мы должны быть готовы. А фрагментация России состоится обязательно при нашей жизни", – сказал он.

Относительно тезиса экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, якобы "пришло время переоценить масштабы мобилизации Украины", Данилов ответил, что мобилизация началась 24 февраля 2022 года и ни дня не прекращалась.

"И мы этого не скрываем, в отличие от России. Что касается возрастного ценза, то представление о войне, что это только окопы и первая линия – это представление о прошлом", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, если у Украины не будет современных средств поражения, помощи партнеров, то "держаться только за счет линии фронта будет очень-очень сложно".

Поэтому Украина получает дальнобойные ракеты ATACMSSCALP и т.д., которые в современной войне намного эффективнее, отметил Данилов.

"Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодые – немного искривлено", – подытожил он.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в украинском законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от службы, но государство пытается это исправить.
  • Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что в Украине планируют ввести систему "смарт-мобилизации" – пилотный проект должны запустить через месяц-два.
  • Федоров заявил, что электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется.

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Артём Джерипа
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