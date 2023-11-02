Мобілізація. Forbes пише, що Міноборони підготувало реформу військкоматів: концепція

Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати). Концепцію змін опублікував Forbes Україна.

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Видання пише, що у червні 2023 року відомство розробило концепцію реформи ТЦК, для чого було найнято бізнес-аналітиків — зміни розробляла ще команда колишнього міністра Олексія Резнікова, яка створила презентацію на 16 аркушів із детальними проблемами військкоматів і способами вирішення.

Концепція передбачає зміни у способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову по мобілізації та ще чотирьох складових.

Критерії оцінки призовників:

— захист прав і свобод у процесі мобілізації;

— справедливість;

— якість, кількість і протидія корупції.

Співробітник Міноборони сказав, що реформа продовжилася з приходом нового глави відомства Рустема Умєрова.

Також у концепції змін у ТЦК перераховані проблеми з попереднім відбором військових — це ручне опрацювання даних і формальні критерії. Пропонується автоматизувати відбір і створити систему рекрутингу (вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору).

"Смартмобілізація, про яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато комплексніша і ширша. Просто Міноборони гірше бігає з презентаціями", — сказав журналістам колишній топчиновник відомства.

Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.

14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.

Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.

Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних уже працює та наповнюється – міністр Федоров.

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