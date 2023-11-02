Мобілізація. Forbes пише, що Міноборони підготувало реформу військкоматів: концепція
Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати). Концепцію змін опублікував Forbes Україна.
Видання пише, що у червні 2023 року відомство розробило концепцію реформи ТЦК, для чого було найнято бізнес-аналітиків — зміни розробляла ще команда колишнього міністра Олексія Резнікова, яка створила презентацію на 16 аркушів із детальними проблемами військкоматів і способами вирішення.
Концепція передбачає зміни у способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову по мобілізації та ще чотирьох складових.
Критерії оцінки призовників:
— захист прав і свобод у процесі мобілізації;
— справедливість;
— якість, кількість і протидія корупції.
Співробітник Міноборони сказав, що реформа продовжилася з приходом нового глави відомства Рустема Умєрова.
Також у концепції змін у ТЦК перераховані проблеми з попереднім відбором військових — це ручне опрацювання даних і формальні критерії. Пропонується автоматизувати відбір і створити систему рекрутингу (вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору).
"Смартмобілізація, про яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато комплексніша і ширша. Просто Міноборони гірше бігає з презентаціями", — сказав журналістам колишній топчиновник відомства.
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