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Мобілізація. Forbes пише, що Міноборони підготувало реформу військкоматів: концепція

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 07:44
Мобілізація. Forbes пише, що Міноборони підготувало реформу військкоматів: концепція - Фото
Рустем Умєров (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Міністерство оборони має намір комплексно реформувати територіальні центри комплектування (військкомати). Концепцію змін опублікував Forbes Україна.

Видання пише, що у червні 2023 року відомство розробило концепцію реформи ТЦК, для чого було найнято бізнес-аналітиків — зміни розробляла ще команда колишнього міністра Олексія Резнікова, яка створила презентацію на 16 аркушів із детальними проблемами військкоматів і способами вирішення.

Концепція передбачає зміни у способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову по мобілізації та ще чотирьох складових.

Критерії оцінки призовників:

— захист прав і свобод у процесі мобілізації;

— справедливість;

— якість, кількість і протидія корупції.

Співробітник Міноборони сказав, що реформа продовжилася з приходом нового глави відомства Рустема Умєрова.

Також у концепції змін у ТЦК перераховані проблеми з попереднім відбором військових — це ручне опрацювання даних і формальні критерії. Пропонується автоматизувати відбір і створити систему рекрутингу (вебпортал з вакансіями та цивільні рекрутингові агенції з підбору).

"Смартмобілізація,  про яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато комплексніша і ширша. Просто Міноборони гірше бігає з презентаціями", — сказав журналістам колишній топчиновник відомства.

  • Мобілізація в Україні перейде до "смартформату". Люди самі обиратимуть спеціальність.
  • 14 жовтня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав військовозобов'язаних особисто прийти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки й оновити свої дані – щоб держава мала реальну картину резервів, які є зараз у країні.
  • Раніше в Міноборони повідомили, що оновлення даних у ТЦК не означає, що людина буде мобілізована, а процедуру оновлення даних має пройти згідно із законом кожен, хто перебуває на обліку.
  • Мобілізація. Електронний реєстр військовозобов'язаних уже працює та наповнюється – міністр Федоров.

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Дмитро Гриниченко
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