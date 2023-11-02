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Мобилизация. Forbes пишет, что Минобороны подготовило реформу военкоматов: концепция

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 07:44
Мобилизация. Forbes пишет, что Минобороны подготовило реформу военкоматов: концепция - Фото
Рустем Умеров (Фото: EPA/RONALD WITTEK)

Министерство обороны собирается комплексно реформировать территориальные центры комплектования (военкоматы). Концепцию изменений опубликовал Forbes Украина.

Издание пишет, что в июне 2023 года ведомство разработало концепцию реформы ТЦК, для чего были наняты бизнес-аналитики — изменения разрабатывала еще команда бывшего министра Алексея Резникова, которая создала презентацию на 16 листов с детальными проблемами военкоматов и способами решения.

Концепция предусматривает изменения в способе учета военнообязанных, предварительном отборе военных, оповещении, призыве по мобилизации и еще четырех составляющих.

Критерии оценки призывников: 

— защита прав и свобод в процессе мобилизации;

— справедливость;

— качество, количество и противодействие коррупции.

Сотрудник Минобороны сказал, что реформа продолжилась с приходом нового главы ведомства Рустема Умерова

Также в концепции изменений в ТЦК перечислены проблемы с предварительным отбором военных — это ручная обработка данных и формальные критерии. Предлагается автоматизировать отбор и создать систему рекрутинга (вебпортал с вакансиями и гражданские рекрутинговые агентства по подбору). 

"Смарт-мобилизация, о которой заявил Федоров, это его идея рекрутинга для операторов-дронов. Реформа, которую ведет Минобороны, гораздо более комплексная и широкая. Просто Минобороны хуже бегает с презентациями", — сказал журналистам бывший топ-чиновник ведомства.

  • Мобилизация в Украине перейдет в "смарт-формат". Люди сами будут выбирать специальность. 
  • 14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные – чтобы государство имело реальную картину имеющихся сейчас в стране резервов.
  • Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый, находящийся на учете.
  • Мобилизация. Электронный реестр военнообязанных уже работает и наполняется – министр Федоров.

Читайте также: Залужный о призыве: Есть пробелы, которые позволяют уклоняться, пытаемся исправить

Дмитрий Гриниченко
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