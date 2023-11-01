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Росія перекинула гелікоптери Ка-52 та Мі-8 з Бердянська до Таганрога – супутникові знімки

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01.11.2023, 16:32
Росія перекинула гелікоптери Ка-52 та Мі-8 з Бердянська до Таганрога – супутникові знімки - Фото
Фото: Бреді Африк/Planet.com

Після того, як українська армія вдарила далекобійними ракетами ATACMS по аеродромах росіян 17 жовтня, окупанти перекинули свої гелікоптери Ка-52 і Мі-8 з окупованого українського Бердянська в російський Таганрог. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

20 жовтня Африк поширював супутникові фото, які демонструють, що росіяни вивели декілька своїх гелікоптерів з аеродрому в Бердянську після атаки ATACMS.

Свіжі знімки, до яких військовий аналітик отримав доступ 31 жовтня, свідчать про те, що загарбники зосередили на авіабазі у Таганрозі 21 свій гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Раніше це летовище використовувалося суто для Су-25СМ3, стверджує Африк.

Водночас відомо, що в Таганрозі є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що щодо ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.

Невідомо, чи росіяни доставили туди пошкоджені вертольоти наземним транспортом, чи це вцілілі гелікоптери перелетіли туди самостійно для підтримки військ РФ на інших напрямках.

Фото: Brady Africk/Planet.com

Фото: Brady Africk/Planet.com

У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську й Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS та публікували фото суббоєприпасів М74, які містить ракета. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це. Аеродром у Бердянську був основним летовищем окупантів, яке вони використовували для завдання ударів по фронтових підрозділах Сил оборони. 17 жовтня там був великий вертолітний парк Ка-52 та Мі-8, а також декілька одиниць Мі-28 та Мі-24.

  • У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.
  • За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
  • Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.

Дивіться також: Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео

Мілана Головань
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