Росія перекинула гелікоптери Ка-52 та Мі-8 з Бердянська до Таганрога – супутникові знімки

Після того, як українська армія вдарила далекобійними ракетами ATACMS по аеродромах росіян 17 жовтня, окупанти перекинули свої гелікоптери Ка-52 і Мі-8 з окупованого українського Бердянська в російський Таганрог. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

20 жовтня Африк поширював супутникові фото, які демонструють, що росіяни вивели декілька своїх гелікоптерів з аеродрому в Бердянську після атаки ATACMS.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm