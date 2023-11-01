Росія перекинула гелікоптери Ка-52 та Мі-8 з Бердянська до Таганрога – супутникові знімки

Після того, як українська армія вдарила далекобійними ракетами ATACMS по аеродромах росіян 17 жовтня, окупанти перекинули свої гелікоптери Ка-52 і Мі-8 з окупованого українського Бердянська в російський Таганрог. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

20 жовтня Африк поширював супутникові фото, які демонструють, що росіяни вивели декілька своїх гелікоптерів з аеродрому в Бердянську після атаки ATACMS.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm — Brady Africk (@bradyafr) October 30, 2023

Свіжі знімки, до яких військовий аналітик отримав доступ 31 жовтня, свідчать про те, що загарбники зосередили на авіабазі у Таганрозі 21 свій гелікоптер типів Ка-52 та Мі-8. Раніше це летовище використовувалося суто для Су-25СМ3, стверджує Африк.

Водночас відомо, що в Таганрозі є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що щодо ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А-50 та А-50У.

Невідомо, чи росіяни доставили туди пошкоджені вертольоти наземним транспортом, чи це вцілілі гелікоптери перелетіли туди самостійно для підтримки військ РФ на інших напрямках.

У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську й Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS та публікували фото суббоєприпасів М74, які містить ракета. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це. Аеродром у Бердянську був основним летовищем окупантів, яке вони використовували для завдання ударів по фронтових підрозділах Сил оборони. 17 жовтня там був великий вертолітний парк Ка-52 та Мі-8, а також декілька одиниць Мі-28 та Мі-24.

У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.

За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.

Дивіться також: Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.