Россия перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из Бердянска в Таганрог – спутниковые снимки
После того, как украинская армия ударила дальнобойными ракетами ATACMS по аэродромам россиян 17 октября, оккупанты перебросили свои вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные сотрудником Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африком.
20 октября Африк распространял спутниковые фото, демонстрирующие, что россияне вывели несколько своих вертолетов с аэродрома в Бердянске после атаки ATACMS.
Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm— Brady Africk (@bradyafr) October 30, 2023
Свежие снимки, к которым военный аналитик получил доступ 31 октября, свидетельствуют о том, что захватчики сосредоточили на авиабазе в Таганроге 21 свой вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Ранее этот аэродром использовался сугубо для Су-25СМ3, утверждает Африк.
В то же время известно, что в Таганроге есть авиаремонтный завод, но его известная специализация была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.
Неизвестно, доставили ли россияне туда поврежденные вертолеты наземным транспортом, или это уцелевшие вертолеты перелетели туда самостоятельно для поддержки войск РФ на других направлениях.
- В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
- По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
- Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.
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