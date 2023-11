Россия перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из Бердянска в Таганрог – спутниковые снимки

После того, как украинская армия ударила дальнобойными ракетами ATACMS по аэродромам россиян 17 октября, оккупанты перебросили свои вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные сотрудником Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африком.

20 октября Африк распространял спутниковые фото, демонстрирующие, что россияне вывели несколько своих вертолетов с аэродрома в Бердянске после атаки ATACMS.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm