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Россия перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из Бердянска в Таганрог – спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 16:32
Россия перебросила вертолеты Ка-52 и Ми-8 из Бердянска в Таганрог – спутниковые снимки - Фото
Фото: Брэди Африк/Planet.com

После того, как украинская армия ударила дальнобойными ракетами ATACMS по аэродромам россиян 17 октября, оккупанты перебросили свои вертолеты Ка-52 и Ми-8 из оккупированного украинского Бердянска в российский Таганрог. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные сотрудником Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африком.

20 октября Африк распространял спутниковые фото, демонстрирующие, что россияне вывели несколько своих вертолетов с аэродрома в Бердянске после атаки ATACMS.

Свежие снимки, к которым военный аналитик получил доступ 31 октября, свидетельствуют о том, что захватчики сосредоточили на авиабазе в Таганроге 21 свой вертолет типов Ка-52 и Ми-8. Ранее этот аэродром использовался сугубо для Су-25СМ3, утверждает Африк.

В то же время известно, что в Таганроге есть авиаремонтный завод, но его известная специализация была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

Неизвестно, доставили ли россияне туда поврежденные вертолеты наземным транспортом, или это уцелевшие вертолеты перелетели туда самостоятельно для поддержки войск РФ на других направлениях.

Фото: Brady Africk/Planet.com

Фото: Brady Africk/Planet.com
В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS и публиковали фото суббоеприпасов М74, содержащихся в ракете. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это. Аэродром в Бердянске был основным аэропортом оккупантов, который они использовали для нанесения ударов по фронтовым подразделениям Сил обороны. 17 октября там находился большой вертолетный парк Ка-52 и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.
  • В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
  • По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
  • Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Смотрите также: Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео

Милана Головань
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