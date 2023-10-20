Бердянськ. На аеродромі після удару ATACMS поменшало вертольотів: нові супутникові знімки
20.10.2023, 07:49
Вибухи на аеродромі Бердянська після удару ATACMS (Фото: скріншот з відео)
На аеродромі тимчасово окупованого Бердянська поменшало вертольотів. З'явилися нові супутникові знімки, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.
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За його словами, нові знімки аеродрому Бердянська показують, що росіяни вивели з цього місця кілька гелікоптерів після нещодавнього удару України за допомогою поставлених США систем ATACMS.
У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську й Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.
- У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.
- За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
- Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.
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