Бердянськ. На аеродромі після удару ATACMS поменшало вертольотів: нові супутникові знімки

На аеродромі тимчасово окупованого Бердянська поменшало вертольотів. З'явилися нові супутникові знімки, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

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За його словами, нові знімки аеродрому Бердянська показують, що росіяни вивели з цього місця кілька гелікоптерів після нещодавнього удару України за допомогою поставлених США систем ATACMS.

У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську й Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.

У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.

За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.

Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.

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