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Бердянськ. На аеродромі після удару ATACMS поменшало вертольотів: нові супутникові знімки

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 07:49
Бердянськ. На аеродромі після удару ATACMS поменшало вертольотів: нові супутникові знімки - Фото
Вибухи на аеродромі Бердянська після удару ATACMS (Фото: скріншот з відео)

На аеродромі тимчасово окупованого Бердянська поменшало вертольотів. З'явилися нові супутникові знімки, які опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

За його словами, нові знімки аеродрому Бердянська показують, що росіяни вивели з цього місця кілька гелікоптерів після нещодавнього удару України за допомогою поставлених США систем ATACMS.

У Силах спеціальних операцій заявляли, що у тимчасово окупованих Бердянську й Луганську вночі 17 жовтня знищено дев'ять гелікоптерів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Росіяни заявили про удар ATACMS. WSJ написали, що Україна справді запустила ATACMS, а у вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив це.

  • У Білому домі уточнили, що йдеться про ракети з дальністю стрільби до 165 км.
  • За даними NYT, США передали Києву близько 20 ATACMS.
  • Як запускали ATACMS – відео головкома ЗСУ Залужного.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Дмитро Гриниченко
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