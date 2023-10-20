Бердянск. На аэродроме после удара ATACMS стало меньше вертолетов: спутниковые снимки

На аэродроме временно оккупированного Бердянска уменьшилось количество вертолетов. Появились новые спутниковые снимки, которые опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.

По его словам, новые снимки аэродрома Бердянска показывают, что россияне вывели с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины с помощью поставленных США систем ATACMS.

В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.