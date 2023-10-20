Бердянск. На аэродроме после удара ATACMS стало меньше вертолетов: спутниковые снимки
20.10.2023, 07:49
Взрывы на аэродроме Бердянска после удара ATACMS (Фото: скриншот с видео)
На аэродроме временно оккупированного Бердянска уменьшилось количество вертолетов. Появились новые спутниковые снимки, которые опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.
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По его словам, новые снимки аэродрома Бердянска показывают, что россияне вывели с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины с помощью поставленных США систем ATACMS.
В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.
Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.
- В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
- По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
- Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.
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