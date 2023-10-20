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Бердянск. На аэродроме после удара ATACMS стало меньше вертолетов: спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 07:49
Бердянск. На аэродроме после удара ATACMS стало меньше вертолетов: спутниковые снимки - Фото
Взрывы на аэродроме Бердянска после удара ATACMS (Фото: скриншот с видео)

На аэродроме временно оккупированного Бердянска уменьшилось количество вертолетов. Появились новые спутниковые снимки, которые опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.

По его словам, новые снимки аэродрома Бердянска показывают, что россияне вывели с этого места несколько вертолетов после недавнего удара Украины с помощью поставленных США систем ATACMS.

В Силах специальных операций заявляли, что во временно оккупированных Бердянске и Луганске ночью 17 октября уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Россияне заявили об ударе ATACMS. WSJ написали, что Украина действительно запустила ATACMS, а в вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил это.

  • В Белом доме уточнили, что речь идет о ракетах с дальностью стрельбы до 165 км.
  • По данным NYT, США передали Киеву около 20 ATACMS.
  • Как запускали ATACMS – видео главкома ВСУ Залужного.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Дмитрий Гриниченко
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