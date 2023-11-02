Данілов відповів, чому вік мобілізації не знизили до 25: Дуже чутливе питання

Президент Володимир Зеленський наразі не підписав закон про зниження мобілізаційного віку до 25 років, оскільки це "дуже чутливе питання", коли своїм рішенням треба взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

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Журналіст запитав, у чому проблема, що президент п'ять місяців не підписує закон, який знижує мобілізаційний вік з 27 до 25 років, хоча каже, що військові просять про можливість мобілізувати більше.

"Це дуже чутливе питання, коли треба своїм рішенням взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт. Це дуже складно. Це дуже важко", – відповів Данілов.

Він відповів, що наразі є завдання – спробувати вирішити декілька проблем: "максимально посилити" протиповітряну оборону для захисту населення та об'єктів критичної інфраструктури та отримати сучасне озброєння.

"F-16 – це не наша забаганка. Це про життя наших військових. Це принаймні хоча б про певний паритет в повітрі з Росією. Сучасні засоби ураження – це вже інша річ. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів РФ, то вдвічі-втричі зменшилася кількість польотів. Відповідно, це життя наших хлопців і дівчат", – пояснив секретар РНБО.

30 травня Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, проте президент ще не підписав закон.

Данілов заявив, що теза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома, коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення.

Секретар РНБО пояснив, що для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату відомства від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача, але, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились.

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