RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Данілов відповів, чому вік мобілізації не знизили до 25: Дуже чутливе питання

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 20:00
Данілов відповів, чому вік мобілізації не знизили до 25: Дуже чутливе питання - Фото
Олексій Данілов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Володимир Зеленський наразі не підписав закон про зниження мобілізаційного віку до 25 років, оскільки це "дуже чутливе питання", коли своїм рішенням треба взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

Журналіст запитав, у чому проблема, що президент п'ять місяців не підписує закон, який знижує мобілізаційний вік з 27 до 25 років, хоча каже, що військові просять про можливість мобілізувати більше.

"Це дуже чутливе питання, коли треба своїм рішенням взяти відповідальність, що люди молодшого віку мають йти на фронт. Це дуже складно. Це дуже важко", – відповів Данілов.

Він відповів, що наразі є завдання – спробувати вирішити декілька проблем: "максимально посилити" протиповітряну оборону для захисту населення та об'єктів критичної інфраструктури та отримати сучасне озброєння.

"F-16 – це не наша забаганка. Це про життя наших військових. Це принаймні хоча б про певний паритет в повітрі з Росією. Сучасні засоби ураження – це вже інша річ. Простий приклад. Коли пішли перші випадки знищення військових гелікоптерів РФ, то вдвічі-втричі зменшилася кількість польотів. Відповідно, це життя наших хлопців і дівчат", – пояснив секретар РНБО.

  • 30 травня Верховна Рада підтримала зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, проте президент ще не підписав закон.
  • Данілов заявив, що теза, що воювати або служити доведеться всім, – це аксіома, коли армія користується далекобійною зброєю, то вік військовослужбовців не має значення.
  • Секретар РНБО пояснив, що для вирішення питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату відомства від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача, але, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились.

Читайте також: Залужний про призов: Є прогалини, які дозволяють ухилятися, намагаємось виправити

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолексій даніловзаконпризовмобілізаціямобілізаційний вік

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 