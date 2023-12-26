Мобілізація 500 000 людей потрібна для поповнення втрат за рік та нових підрозділів – нардеп

Костенко заявив, що всі, хто може взяти до рук зброю, мають це зробити зараз або бути готовими зробити це за потреби

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Мобілізація 450 000-500 000 осіб необхідна для поповнення санітарних втрат та формування нових підрозділів. Про це заявив народний депутат, полковник Служби безпеки України та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, громадяни думали, що Україна скоро переможе, а тому вирішили, що можна не готуватися до мобілізації, а слова про необхідність призову 450 000-500 000 стали "холодним душем".

"Але скільки людей потрібно для поповнення санітарних втрат за рік? Скільки потрібно для формування нових підрозділів? Приблизно така кількість. Треба планувати не на два місяці, не на пів року, а на роки, тому що війна може тривати ще довго, а з погляду впливу політичних процесів може закінчитися хоч завтра, але ніхто цього не знає. Ми маємо готуватися до найгіршого варіанта", – сказав Костенко.

Він зазначив, що необхідно сконцентрувати зусилля на збереженні життів військових — це має стати ключовим аспектом у політиці мобілізації, і тоді мотивація служити в армії буде більшою.

"Треба змінити інформаційну політику: не говорити про швидке закінчення війни та курортний сезон у Криму, а наголошувати, що всі повинні захищати батьківщину. Нікого це не омине. Розумієте: одні не повинні весь час тягнути лямку, а інші розповідати про економічний чи якийсь ще фронт. Мобілізація має бути справедливою. Усі, хто може взяти в руки зброю, повинні це зробити зараз або готові зробити це за потреби", — резюмував нардеп.

25 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законодавчих актів для вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. LIGA.net дізналася, що у документі.

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