Мобілізація. У новому законі буде порядок роздачі повісток та обмеження прав ухилянтів
У новому законопроєкті про мобілізацію буде встановлені вимоги до повісток, нові повноваження поліції, а також обмеження прав громадян, які ухиляються від військового обліку. Текст законопроєкту є у розпорядженні LIGA.net.
Згідно з документом, громадяни будуть зобов'язані проходити медичний огляд за рішенням військово-лікарських комісій, ставати на облік за місцем фактичного проживання у разі переїзду, а також з'являтися у військкомати або військові частини після оголошення мобілізації.
Будуть встановлені вимоги щодо повісток про виклик до територіального центру комплектування, а також порядок їх вручення.
Крім цього, будуть встановлені обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження служби. Поліція отримає повноваження брати участь у заходах щодо мобілізації.
- 22 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, хотіли ухвалити до кінця року. Відсутність цього законопроєкту "породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і так далі", заявив Арахамія.
- 19 грудня Володимир Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 осіб.
- Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.
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