Мобілізація. У новому законі буде порядок роздачі повісток та обмеження прав ухилянтів

Також поліція отримає повноваження щодо участі у заходах щодо мобілізації, будуть встановлені вимоги до повісток

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

У новому законопроєкті про мобілізацію буде встановлені вимоги до повісток, нові повноваження поліції, а також обмеження прав громадян, які ухиляються від військового обліку. Текст законопроєкту є у розпорядженні LIGA.net.

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Згідно з документом, громадяни будуть зобов'язані проходити медичний огляд за рішенням військово-лікарських комісій, ставати на облік за місцем фактичного проживання у разі переїзду, а також з'являтися у військкомати або військові частини після оголошення мобілізації.

Будуть встановлені вимоги щодо повісток про виклик до територіального центру комплектування, а також порядок їх вручення.

Крім цього, будуть встановлені обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження служби. Поліція отримає повноваження брати участь у заходах щодо мобілізації.

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