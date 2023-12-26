Мобилизация. В новом законе будет порядок раздачи повесток и ограничение прав уклонистов
В новом законопроекте о мобилизации будут установлены требования к повесткам, новые полномочия полиции, а также ограничения прав граждан, которые уклоняются от воинского учета. Текст законопроекта есть в распоряжении LIGA.net.
Согласно документу, граждане будут обязаны проходить медицинский осмотр по решению военно-врачебных комиссий, становиться на учет по месту фактического жительства в случае переезда, а также являться в военкоматы или воинские части после объявления мобилизации.
Будут установлены требования к повесткам о вызове в территориальный центр комплектования, а также порядок их вручения.
Кроме этого, будут установлены ограничения прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения службы. Полиция получит полномочия участвовать в мероприятиях по мобилизации.
- 22 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, хотели принять до конца года. Отсутствие этого законопроекта "порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дие" и так далее", заявил Арахамия.
- 19 декабря Владимир Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.
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