Мобилизация. В новом законе будет порядок раздачи повесток и ограничение прав уклонистов

Также полиция получит полномочия для участия в мероприятиях по мобилизации, будут установлены требования к повесткам

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

В новом законопроекте о мобилизации будут установлены требования к повесткам, новые полномочия полиции, а также ограничения прав граждан, которые уклоняются от воинского учета. Текст законопроекта есть в распоряжении LIGA.net.

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Согласно документу, граждане будут обязаны проходить медицинский осмотр по решению военно-врачебных комиссий, становиться на учет по месту фактического жительства в случае переезда, а также являться в военкоматы или воинские части после объявления мобилизации.

Будут установлены требования к повесткам о вызове в территориальный центр комплектования, а также порядок их вручения.

Кроме этого, будут установлены ограничения прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения службы. Полиция получит полномочия участвовать в мероприятиях по мобилизации.

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