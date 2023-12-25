Мобілізація 500 000 людей. Арахамія: Багато фейків про блокпости та "Дію". Працюємо над законом

Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести до Ради законопроєкт про мобілізацію

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада чекає від Кабінету міністрів законопроєкт про мобілізацію. Про це він написав у Telegram.

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За його словами, 25 грудня уряд мав внести законопроєкт, над яким він працює на прохання військових.

Він висловив сподівання, що Кабмін найближчим часом закінчить свою частину роботи.

"Бо відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і так далі", – заявив Арахамія.

Парламентар написав, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 000 осіб, уряд розробляє правила, а президент Володимир Зеленський вимагає комплексного підходу до служби в Силах оборони.

"Просто набрати нових людей і не розв'язувати проблеми тих, хто служить зараз – не вихід. Парламент чекає на готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на всі чутливі питання. Тому повинні продовжувати працювати, попри календар", – резюмував він.

22 листопада голова фракції Слуга народу Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада секретар РНБО Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

У той же день президент Зеленський провів засідання Ставки та доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації й ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав прем'єру Шмигалю.

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