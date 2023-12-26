Місцева влада активно сприятиме мобілізації: що пропонують в новому законопроєкті
Новий законопроєкт про мобілізацію розширює повноваження органів місцевої влади. Текстом законопроєкту, який опинився в розпорядженні LIGA.net, пропонується, що місцеві держадміністрації, ОВА/ВЦА тощо братимуть активну участь у мобілізації українців.
Зокрема, до внесення змін до законопроєкту №10378 органи місцевої влади мали право на проведення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи.
Тепер пропонується розширити повноваження органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій.
Їх залучать до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин.
Крім того, органи місцевої влади будуть зобов'язані взаємодіяти з органами державної влади, силами оборони та безпеки, надавати їм та отримувати від них інформацію, документи та матеріали, необхідні для мобілізаційної підготовки, мобілізації та демобілізації.
- 22 листопада голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, хотіли ухвалити до кінця року. Відсутність цього законопроєкту "породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і так далі", заявив Арахамія.
- 19 грудня Володимир Зеленський сказав, що військові просять мобілізувати ще 450 000 – 500 000 осіб.
- Секретар РНБО Олексій Данілов потім уточнив, що йдеться не про разову мобілізацію, а про план на рік.
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