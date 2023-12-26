Местные власти будут активно помогать мобилизации: что предлагают в новом законопроекте
Новый законопроект о мобилизации расширяет полномочия органов местных властей. Текстом законопроекта, оказавшегося в распоряжении LIGA.net, предлагается, что местные госадминистрации, ОВА/ВГА и тому подобное будут активно участвовать в мобилизации украинцев.
В частности, до внесения изменений в законопроект №10378 органы местной власти имели право на проведение мобилизационной подготовки и оборонной работы.
Теперь предлагается расширить полномочия органов местного самоуправления, местных госадминистраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций.
Их привлекут к активному участию в мероприятиях по проведению мобилизации, в частности во время оповещения и прибытия граждан, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.
Кроме того, органы местных властей будут обязаны взаимодействовать с органами государственной власти, силами обороны и безопасности, предоставлять им и получать от них информацию, документы и материалы, необходимые для мобилизационной подготовки, мобилизации и демобилизации.
- 22 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, хотели принять до конца года. Отсутствие этого законопроекта "порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дии" и так далее", заявил Арахамия.
- 19 декабря Владимир Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.
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