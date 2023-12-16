Умєров хоче, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації

Міністр заявив, що потрібно змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що очікує від місцевих органів влади ще більшого сприяння в мобілізації українців. Відповідну заяву опублікувала пресслужба оборонного відомства.

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"Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", – сказав Умєров.

За словами міністра, потрібно змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву.

"Всі наші люди мають бути навчені та підготовлені", – зазначив він.

Умєров також окреслив напрями, на яких сьогодні Міноборони сфокусоване разом із місцевою владою.

Одним з таких напрямів є будівництво та посилення фортифікаційних споруд.

22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того самого дня Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Всі три звернення передав Шмигалю.

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