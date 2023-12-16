Умєров хоче, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації
Міністр оборони Рустем Умєров заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, що очікує від місцевих органів влади ще більшого сприяння в мобілізації українців. Відповідну заяву опублікувала пресслужба оборонного відомства.
"Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу. Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", – сказав Умєров.
За словами міністра, потрібно змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву.
"Всі наші люди мають бути навчені та підготовлені", – зазначив він.
Умєров також окреслив напрями, на яких сьогодні Міноборони сфокусоване разом із місцевою владою.
Одним з таких напрямів є будівництво та посилення фортифікаційних споруд.
- 22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.
- 24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.
- Того самого дня Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.
- 7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Всі три звернення передав Шмигалю.
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