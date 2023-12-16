Умеров хочет, чтобы местные власти больше содействовали мобилизации

Министр заявил, что нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров заявил на заседании Конгресса местных и региональных властей, что ожидает от местных органов власти еще большего содействия в мобилизации украинцев. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

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"Органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов к Силам обороны через проект рекрутинга. Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе", – сказал Умеров.

По словам министра, нужно изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению.

"Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", – отметил он.

Умеров также очертил направления, на которых сегодня Минобороны сфокусировано вместе с местными властями.

Одно из таких направлений – строительство и усиление фортификационных сооружений.

22 ноября Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал Шмыгалю.

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