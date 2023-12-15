Мобілізація. Сільський голова має право особисто формувати та підписувати повістки – Умєров

Міністр оборони, відповідаючи на відповідне запитання, наголосив, що ці повноваження передбачені постановою Кабміну

Рустем Умєров (Фото - congress.gov.ua)

Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки. Про це під час засідання Конгресу місцевих те регіональних влад заявив міністр оборони Рустем Умєров, відповідаючи на запитання Буштинського селищного голови Руслана Янчія щодо процедури призову за допомогою місцевого самоврядування.

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Умєров повідомив, що повноваження формувати і підписувати повістки сільському голові надано згідно з постановою Кабміну №352 про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом.

Щодо так званого "державного примусу" при самому механізмі вручення повістки, то це питання, за словами міністра, наразі опрацьовується законодавчо, і відповідні рішення будуть озвучені після ухвалення їх Верховною Радою.

22 листопада Арахамія анонсував великий законопроєкт про мобілізацію, який, за його словами, може бути ухвалений до кінця року.

24 листопада Данілов запевнив, що строковиків, термін служби яких минув, демобілізують найближчим часом.

Того ж дня Зеленський провів засідання Ставки й доручив підготувати рішення щодо мобілізації, демобілізації та ТЦК.

7 грудня Зеленський відповів на петиції про демобілізацію, ротацію та звільнення військовослужбовців строкової служби. Усі три звернення передав Шмигалю.

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