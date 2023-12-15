Мобилизация. Сельский глава имеет право лично формировать и подписывать повестки – Умеров

Министр обороны, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что эти полномочия предусмотрены постановлением Кабмина

Рустем Умеров (Фото - congress.gov.ua)

Сельский глава имеет право лично формировать и подписывать повестки. Об этом во время заседания Конгресса местных региональных властей заявил министр обороны Рустем Умеров, отвечая на вопросы Буштинского сельского главы Руслана Янчия насчет процедуры призыва с помощью местного самоуправления.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Умеров сообщил, что полномочия формировать и подписывать повестки сельскому главе предоставлены согласно постановлению Кабмина №352 об утверждении Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Что касается так называемого "государственного принуждения" при самом механизме вручения повестки, то этот вопрос, по словам министра, сейчас прорабатывается законодательно, и соответствующие решения будут озвучены после принятия их Верховной Радой.

22 ноября Арахамия анонсировал крупный законопроект о мобилизации, который, по его словам, может быть принят до конца года.

24 ноября Данилов заверил, что срочников, срок службы которых истек, демобилизуют в ближайшее время.

В тот же день Зеленский провел заседание Ставки и поручил подготовить решение по мобилизации, демобилизации и ТЦК.

7 декабря Зеленский ответил на петиции о демобилизации, ротации и увольнении военнослужащих срочной службы. Все три обращения передал Шмыгалю.

Читайте также: Демобилизация. Данилов анонсирует окончательный отчет с "четкими правилами"