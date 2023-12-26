Мобілізація. Міноборони пропонує низку покарань за ухилення від обліку та служби — список

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Міністерство оборони пропонує запровадити низку покарань для громадян, які ухиляються від військового обліку та служби. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, який зареєстровано у Верховній Раді.

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Документ пропонує внесли зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу, а саме:

— збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію;

— запровадження механізму можливості затримання під час воєнного стану громадян, які порушили закон про мобілізацію та правила військового обліку на строк до трьох годин для складання протоколу, а "в необхідних випадках" для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення — до трьох діб;

— до складу кримінального правопорушення про ухилення від служби буде додано ознаку "у тому числі за відмову від проходження медичного огляду".

25 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає зміни до деяких законодавчих актів для вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. LIGA.net дізналася, що у документі.

дізналася, що у документі. Мобілізація. У новому законі буде порядок роздачі повісток та обмеження прав ухилянтів.

Місцева влада активно допомагатиме мобілізації: що пропонують у новому законопроєкті.

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