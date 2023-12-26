Мобилизация. Минобороны предлагает ряд наказаний за уклонение от учета и службы — список
Министерство обороны предлагает внедрить ряд наказаний для граждан, которые уклоняются от воинского учета и службы. Об этом сказано в соответствующем законопроекте, которые зарегистрирован в Верховной Раде.
Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, а именно:
— увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации;
— внедрение механизма возможности задержания во время военного положения граждан, которые нарушили закон о мобилизации и правила воинского учета на срок до трех часов для составления протокола, а "в необходимых случаях" для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех суток;
— в состав уголовного правонарушения об уклонении от службы будет добавлен признак "в том числе за отказ от прохождения медицинского осмотра".
- 25 декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий изменения к некоторым законодательным актам для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. LIGA.net узнала, что в документе.
- Мобилизация. В новом законе будет порядок раздачи повесток и ограничение прав уклонистов.
- Местные власти будут активно помогать мобилизации: что предлагают в новом законопроекте.
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