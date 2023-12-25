Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации: LIGA.net узнала, что в нем

Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий изменения к некоторым законодательным актам для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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На сайте украинского парламента законопроект зарегистрирован под номером 10378, однако на момент публикации новости сайт Рады недоступен.

Текст законопроекта есть в распоряжении LIGA.net.

Законопроектом предлагаются следующие изменения:

→ усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

→ изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

→ предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

→ привлечение органов местного самоуправления, местных госадминистраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части;

→ уточнение полномочий Минобороны, Генштаба и разведывательных органов Украины насчет ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, проведения мер мобилизации и бронирования;

→ уточнение норм выполнения военно-транспортной обязанности;

→ уточнение обязанностей граждан Украины насчет мобилизационной подготовки и мобилизации, в частности, об установлении обязанности проходить медосмотр и лечение в лечебно-профилактических учреждениях по решению ВЛК, постановки на воинский учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, обязательной явки в ТЦК и воинские части после объявления мобилизации, наличия при себе военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность;

→ установление требований к повесткам о вызове в ТЦК, а также порядок их вручения гражданам Украины;

→ уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва во время мобилизации, а также синхронизация норм с основаниями для увольнения со службы, в частности, право на отсрочку имеют лица, которые ухаживают за женой (мужем) или членами семьи с инвалидностью I или II группы, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста, беременные женщины, действующие народные депутаты;

→ установление, что призыву на службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся на дневной или дуальной формах, а также докторанты, научные и научно-педагогические работники, педагогические работники;

→ установление, что не подлежат призыву на службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые служили во время действия военного положения и были уволены в запас (могут быть призваны по собственному согласию);

→ установление, что не подлежат призыву уволенные со службы в запас в связи с освобождением из плена (могут быть призваны по собственному согласию);

→ установление, что не подлежат призыву в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, уволенных со срочной военной службы во время действия военного положения;

→ право на отсрочку от призыва не имеют госслужащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры;

→ уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах власти, других госорганах, в том числе на должностях госслужбы категории "А" – все военнообязанные, а для государственной службы категории "Б", "В" – до 50% количества военнообязанных;

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