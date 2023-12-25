Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации: LIGA.net узнала, что в нем
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий изменения к некоторым законодательным актам для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
На сайте украинского парламента законопроект зарегистрирован под номером 10378, однако на момент публикации новости сайт Рады недоступен.
Текст законопроекта есть в распоряжении LIGA.net.
Законопроектом предлагаются следующие изменения:
→ усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
→ изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;
→ предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
→ привлечение органов местного самоуправления, местных госадминистраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности во время оповещения и прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части;
→ уточнение полномочий Минобороны, Генштаба и разведывательных органов Украины насчет ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, проведения мер мобилизации и бронирования;
→ уточнение норм выполнения военно-транспортной обязанности;
→ уточнение обязанностей граждан Украины насчет мобилизационной подготовки и мобилизации, в частности, об установлении обязанности проходить медосмотр и лечение в лечебно-профилактических учреждениях по решению ВЛК, постановки на воинский учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, обязательной явки в ТЦК и воинские части после объявления мобилизации, наличия при себе военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность;
→ установление требований к повесткам о вызове в ТЦК, а также порядок их вручения гражданам Украины;
→ уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва во время мобилизации, а также синхронизация норм с основаниями для увольнения со службы, в частности, право на отсрочку имеют лица, которые ухаживают за женой (мужем) или членами семьи с инвалидностью I или II группы, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста, беременные женщины, действующие народные депутаты;
→ установление, что призыву на службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся на дневной или дуальной формах, а также докторанты, научные и научно-педагогические работники, педагогические работники;
→ установление, что не подлежат призыву на службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые служили во время действия военного положения и были уволены в запас (могут быть призваны по собственному согласию);
→ установление, что не подлежат призыву уволенные со службы в запас в связи с освобождением из плена (могут быть призваны по собственному согласию);
→ установление, что не подлежат призыву в течение шести месяцев военнообязанные из числа граждан, уволенных со срочной военной службы во время действия военного положения;
→ право на отсрочку от призыва не имеют госслужащие, работники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры;
→ уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах власти, других госорганах, в том числе на должностях госслужбы категории "А" – все военнообязанные, а для государственной службы категории "Б", "В" – до 50% количества военнообязанных;
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- 22 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал большой законопроект о мобилизации, который, по его словам, хотели принять до конца года. Отсутствие этого законопроекта "порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дие" и так далее", заявил Арахамия.
- 19 декабря Владимир Зеленский сказал, что военные просят мобилизовать еще 450 000 – 500 000 человек. Секретарь СНБО Алексей Данилов затем уточнил, что речь идет не о разовой мобилизации, а о плане на год.
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