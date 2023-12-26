Мобилизация 500 000 нужна для восполнения потерь за год и новых подразделений — нардеп

Костенко заявил, что все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас или быть готовыми сделать это при необходимости

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Мобилизация 450 000-500 000 человек необходима для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Об этом заявил народный депутат, полковник Службы безопасности Украины и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в интервью Укринформу.

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По его словам, граждане думали, что Украина скоро победит, а поэтому решили, что можно не готовиться к мобилизации, а слова о необходимости призыва 450 000-500 000 стали "холодным душем".

"Но сколько людей нужно для пополнения санитарных потерь за год? Сколько нужно для формирования новых подразделений? Приблизительно такое количество. Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту", — сказал Костенко.

Он отметил, что необходимо сконцентрировать усилия на сохранении жизней военных — это должно стать ключевым аспектом в политике мобилизации и тогда мотивация служить в армии будет большей.

"Надо изменить информационную политику: не говорить о скором окончании войны и курортном сезоне в Крыму, а подчеркивать, что все должны защищать родину. Никого это не минует. Понимаете: одни не должны все время тянуть лямку, а другие рассказывать об экономическом или каком-то еще фронте. Мобилизация должна быть справедливой. Все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас или готовы сделать это при необходимости", — резюмировал нардеп.

25 декабря Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий изменения к некоторым законодательным актам для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. LIGA.net узнала, что в документе.

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