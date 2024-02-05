Генерал ФРГ о "конфликте" Зеленский – Залужный: Это о демократии. Но не на пользу обороне

Кристиан Фройдинг (Фото - ЕРА)

Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг считает, что якобы существующие разногласия между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным являются показателем демократии, однако это идет не на пользу обороноспособности государства. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию RND.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист спросил немецкого генерала, насколько серьезным является "разрыв" между Зеленским и Залужным, в частности в вопросе мобилизации, что вызывает "резонанс".

"Мы не можем заглянуть за кулисы. Но, конечно, мы наблюдаем за этими дискуссиями между военным и политическим руководством. И, конечно, мы желаем Украине сохранить то единство, которое сделало ее сильной в защите своей страны в последние месяцы и годы. Такая дискуссия также является признаком демократического государства. Но в долгосрочной перспективе это не принесет пользы оборонным усилиям", – сказал Фройдинг.

Комментируя вопрос мобилизации, Фройдинг подчеркнул, что без этого не обойтись – это необходимо на фоне потерь в рядах Сил обороны и потребности в восстановлении войск.

Вечером 29 января ряд Telegram-каналов и несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Впоследствии об этом начали писать ведущие мировые медиа.

Спикер президента Зеленского Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.

опроверг эти сообщения. Аналогичные вбросы были и 2 февраля – якобы решение об увольнении Залужного будет принято на заседании Ставки. Этого не произошло.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день нет документа об отставке Залужного с должности.

4 февраля советник президента США заявил, что кадровые решения, в частности возможное увольнение главкома ВСУ, – это суверенное право Украины и ее президента.

Читайте также: Климкин: С историей о Залужном не надо тянуть. Украинцам и союзникам нужно объяснение