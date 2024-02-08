Залужный ушел в отставку

Фото: Telegram Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ушел с должности. Собеседник LIGA.net сообщил, что соответствующий указ вскоре появится на сайте президента. Тим часом головком ЗСУ написав текст про розмову з президентом Володимиром Зеленським та висловив подяку.

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"В первые сложные дни Великой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и ежедневно меняется. Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям тоже. Чтобы победить тоже вместе" , – написал он.

Главком ВСУ сообщил, что встретился с президентом: у них была "важная и серьезная", на которой было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Залужный поблагодарил всех, кто был рядом: команду Генштаба, Минобороны, президента.

"Я горжусь каждым и каждой в Вооруженных Силах Украины, которые защищают будущее наших детей. Всеми солдатами, сержантами и офицерами. Склоняю голову перед всеми, кто отдал свою жизнь за Украину и свободу. Помним и отомстим за всех. Украинцы обязательно победят", - написал главком.

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