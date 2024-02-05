Зеленский прокомментировал увольнение главы Минветеранов: Нужны шаги по перезагрузке

Сегодня министр по делам ветеранов написала заявление на увольнение

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящее увольнение министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной и заявил о "шагах перезагрузки" на разных направлениях. Об этом глава государства заявил в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодня утром мы обсудили с премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев – политики ветеранов. Шаги, которые преодолеют существующие проблемы в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки – и не только в этом направлении", – заявил Зеленский.

По словам президента, отставка является вопросом "исключительно менеджмента". Зеленский отметил, что Украине нужны "сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере".

"Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит", – пояснил он.

Сегодня министр по делам ветеранов подала в Верховную Раду заявление об отставке – его должны рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

Вечером 4 января итальянский телеканал Rai 1 опубликовал интервью с Зеленским – в нем главу государства спросили о возможном предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский ответил о необходимости "перезагрузки тех или иных руководителей государства, а не только одного или иного сектора".

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