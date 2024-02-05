Зеленський прокоментував звільнення глави Мінветеранів: Потрібні кроки перезавантаження

Сьогодні міністерка у справах ветеранів написала заяву на звільнення

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський прокоментував майбутнє звільнення міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної та заявив про "кроки перезавантаження" на різних напрямках. Про це голова держави заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні зранку ми обговорили з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі", – заявив Зеленський.

За словами президента, відставка є питанням "виключно менеджменту". Зеленський зазначив, що Україні потрібні "сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері".

"Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе", – пояснив він.

Сьогодні міністерка у справах ветеранів подала до Верховної Ради заяву про відставку – її мають розглянути на найближчому пленарному засіданні.

Надвечір 4 січня італійський телеканал Rai 1 опублікував інтерв'ю з Зеленським – у ньому голову держави запитали про можливе майбутнє звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зеленський відповів про необхідність "перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора".

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