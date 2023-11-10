За час великої війни статус УБД отримали лише 96 000 захисників – Мінветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів сподіваються, що після ухвалення Верховною Радою закону, яким спрощується порядок отримання статусу учасника бойових дій, бюрократії в цій процедурі стане менше, адже з початку повномасштабного вторгнення РФ статус УБД отримали тільки 96 000 осіб. Про це розповіла очільниця відомства Юлія Лапутіна в ефірі телемарафону.

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8 листопада український парламент прийняв в цілому закон №9141, яким передбачаються зміни до закону про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту.

Головне нововведення – заяву (звернення) для отримання статусу УБД можна подати в електронній формі, а повний пакет документів збирати не обов'язково, адже усі необхідні дані витребуються в уповноваженого органу або в особи у рамках міжвідомчої взаємодії суб'єктів владних повноважень в чітко встановлений строк.

Лапутіна зазначила, що закон значно спрощує процедуру надання статусу УБД і робить її менш бюрократизованою завдяки цифровізації багатьох процесів.

"У нас до широкомасштабного вторгнення налічувалось близько пів мільйона учасників бойових дій. І, на жаль, за перший рік широкомасштабного вторгнення на сьогодні туди додалося лише 96 000 учасників бойових дій", – сказала Лапутіна.

Вона зазначила, що на початку великої війни дуже важко було оформлювати взагалі якісь документи через важкі бойові дії, "але зараз потрібно значно посилити цю роботу".

Очільниця Мінветеранів також повідомила, що відомство в межах реалізації нової державної ветеранської політики працює над осучасненням систем пільг та гарантій для учасників бойових дій відповідно до реальних актуальних потреб.

"Наші захисники і захисниці – це переважно молоді люди 19-49 років, які потребуватимуть сучасних дієвих інструментів для реінтеграції у цивільне життя та власного розвитку. Наразі напрацьовуємо відповідні зміни до чинного законодавства, розробляємо ефективні програми для ветеранів та їхніх родин", – сказала Лапутіна.

Вона зазначила, що передбачені нинішнім законодавством соціальні гарантії потребують удосконалення. Приміром, соцгарантіями досі передбачається надання права на дротовий телефон, що вже "вичерпало себе за часом", але все ще присутнє в законодавстві.

У квітні минулого року в Мінветеранів повідомили, що статус УБД та відповідні соціальні гарантії отримають лише ті добровольці, які безпосередньо брали участь у бойових діях, а не по всій Україні, як це передбачалося раніше.

1 грудня 2022-го розпочався процес оформлення документів для учасників бойових дій.

В серпні 2023-го Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу УБД, зменшивши кількість необхідних документів до однієї довідки.

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