За время большой войны статус УБД получили только 96 000 защитников – Минветеранов

В Министерстве по делам ветеранов надеются, что после принятия Верховной Радой закона, упрощающего порядок получения статуса участника боевых действий, бюрократии в этой процедуре станет меньше, так как с начала полномасштабного вторжения РФ статус УБД получили только 96 000 человек. Об этом рассказала глава ведомства Юлия Лапутина в эфире телемарафона.

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8 ноября украинский парламент принял в целом закон №9141, которым предусматриваются изменения в закон о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Главное нововведение – заявление (обращение) для получения статуса УБД можно подать в электронной форме, а полный пакет документов собирать не обязательно, так как все необходимые данные запрашиваются у уполномоченного органа или лица в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий в четко установленный срок.

Лапутина отметила, что закон значительно упрощает процедуру предоставления статуса УБД и делает ее менее бюрократизированной благодаря цифровизации многих процессов.

"У нас до широкомасштабного вторжения насчитывалось около полумиллиона участников боевых действий. И, к сожалению, за первый год широкомасштабного вторжения на сегодняшний день туда добавилось лишь 96 000 участников боевых действий", – сказала Лапутина.

Она отметила, что в начале большой войны очень трудно было оформлять вообще какие-то документы из-за тяжелых боевых действий, "но сейчас нужно значительно усилить эту работу".

Глава Минветеранов также сообщила, что ведомство в рамках реализации новой государственной ветеранской политики работает над осовремениванием систем льгот и гарантий для участников боевых действий в соответствии с реальными актуальными потребностями.

"Наши защитники и защитницы – это преимущественно молодые люди 19-49 лет, которые будут нуждаться в современных действенных инструментах для реинтеграции в гражданскую жизнь и собственного развития. Сейчас нарабатываем соответствующие изменения в действующее законодательство, разрабатываем эффективные программы для ветеранов и их семей", – сказала Лапутина.

Она отметила, что предусмотренные нынешним законодательством социальные гарантии нуждаются в усовершенствовании. К примеру, соцгарантиями до сих пор предусматривается предоставление права на проводной телефон, что уже "исчерпало себя по времени", но все еще присутствует в законодательстве.

В апреле прошлого года в Минветеранов сообщили, что статус УБД и соответствующие социальные гарантии получат только те добровольцы, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, а не по всей Украине, как это предполагалось ранее.

1 декабря 2022 года начался процесс оформления документов для участников боевых действий.

В августе 2023 года Кабмин внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса УБД, уменьшив количество необходимых документов до одной справки.

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