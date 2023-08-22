Одна справка. Кабмин упростил порядок предоставления статуса участника боевых действий

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий, уменьшив количество необходимых документов до одной справки. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Мельничук сообщил, что внесены изменения в порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО).

По словам Мельничука, порядок предоставления статуса УБД упрощен за счет уменьшения количества документов, которые подаются на рассмотрение соответствующей комиссии по определению этого статуса.

В частности, предусмотрено предоставление только одной справки о непосредственном участии лица в указанных мероприятиях, которая является основанием для предоставления статуса УБД.

1 декабря 2022 года начался процесс оформления документов для участников боевых действий.

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