Одна довідка. Кабмін спростив порядок надання статусу учасника бойових дій

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, зменшивши кількість необхідних документів до однієї довідки. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Мельничук повідомив, що внесено зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО).

За словами Мельничука, порядок надання статусу УБД спрощено завдяки зменшенню кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії щодо визначення цього статусу.

Зокрема, передбачено надання лише однієї довідки щодо безпосередньої участі особи у зазначених заходах, яка є підставою для надання статусу УБД.

1 грудня 2022 року розпочався процес оформлення документів для учасників бойових дій.

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