Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского

По словам Зеленского, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности

Александр Сырский (Фото - Facebook Міноборони України)

Новым главнокомандующим ВСУ станет Александр Сырский. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке", – заявил президент.

Он отметил, что сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.

"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского", – сказал Зеленский.

Он отметил, что у Сырского есть успешный опыт защиты (Киевская оборонная операция) и успешный опыт наступления (Харьковская операция).

Новость дополняется...