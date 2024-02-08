Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского
Новым главнокомандующим ВСУ станет Александр Сырский. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генеральном штабе и на Ставке", – заявил президент.
Он отметил, что сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским.
"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего – боевого командующего – генерал-полковника Александра Сырского", – сказал Зеленский.
Он отметил, что у Сырского есть успешный опыт защиты (Киевская оборонная операция) и успешный опыт наступления (Харьковская операция).
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