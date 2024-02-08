Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Потрібні нові підходи

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сьогодні, 8 лютого, було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України на тлі потреби в "нових підходах".

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Очільник Міноборони подякував Валерію Залужному "за всі досягнення та перемоги".

Він наголосив, що Залужному випало "одне з найскладніших завдань" – керувати армією під час повномасштабної війни з РФ.

"Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності", – написав міністр оборони.

Він наголосив, що 2024-й принесе нові зміни, "до яких мусимо бути готові", тому потрібні нові підходи та нові стратегії.

Перед цим президент Володимир Зеленський і Залужний повідомили, що провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ і те, хто може бути в оновленому керівництві української армії.

Також, за словами Зеленського, він запропонував Залужному "й надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.