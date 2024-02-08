Умєров: Ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва ЗСУ. Потрібні нові підходи
Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що сьогодні, 8 лютого, було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України на тлі потреби в "нових підходах".
Очільник Міноборони подякував Валерію Залужному "за всі досягнення та перемоги".
Він наголосив, що Залужному випало "одне з найскладніших завдань" – керувати армією під час повномасштабної війни з РФ.
"Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності", – написав міністр оборони.
Він наголосив, що 2024-й принесе нові зміни, "до яких мусимо бути готові", тому потрібні нові підходи та нові стратегії.
Перед цим президент Володимир Зеленський і Залужний повідомили, що провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ і те, хто може бути в оновленому керівництві української армії.
Також, за словами Зеленського, він запропонував Залужному "й надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.
- Увечері 29 січня анонімні Telegram-канали, частина яких, як вважається, пов'язана з Офісом президента, а також кілька українських нардепів поширили інформацію про нібито відставку Залужного. Для "підтвердження" вони закликали чекати на звернення Зеленського: мовляв, він офіційно прокоментує чутки.
- Спікер президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net спростував ці повідомлення.
- Аналогічні чутки були і 2 лютого – нібито рішення щодо звільнення Залужного буде ухвалено на засіданні Ставки. Цього не сталося.