Умеров: Принято решение о необходимости смены руководства ВСУ. Нужны новые подходы

Министр обороны поблагодарил Валерия Залужного "за все достижения и победы"

Фото - Міноборони

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что сегодня, 8 февраля, было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины на фоне потребности в "новых подходах".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Минобороны поблагодарил Валерия Залужного "за все достижения и победы".

Он подчеркнул, что Залужному выпала "одна из самых сложных задач" – руководить армией во время полномасштабной войны с РФ.

"Наши воины отразили нашествие агрессора, защитили нашу государственность и продолжают ежедневно защищать нашу независимость. Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует изменений. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности", – написал министр обороны.

Он подчеркнул, что 2024 год принесет новые изменения, "к которым должны быть готовы", поэтому нужны новые подходы и новые стратегии.

Вечером 29 января анонимные Telegram-каналы, часть которых, как считается, связана с Офисом президента, а также несколько украинских нардепов распространили информацию о якобы отставке Залужного. Для "подтверждения" они призвали ждать обращения Зеленского: мол, он официально прокомментирует слухи.

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net опроверг эти сообщения.