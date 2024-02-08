Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського
Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Олександр Сирський. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", – заявив президент.
Він наголосив, що сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.
"Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що Сирський має успішний досвід захисту (Київська оборонна операція) і успішний досвід наступу (Харківська операція).
- Перед цим Зеленський і Залужний провели зустріч. Президент зазначив, запропонував Залужному "й надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді. Чутки про можливу відставку Залужного поширювались вже тривалий час, але в ОП спростовували ці повідомлення.
- Міністр оборони Умєров заявив, що 2024-й принесе нові зміни, "до яких мусимо бути готові", тому потрібні нові підходи та нові стратегії.