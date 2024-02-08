Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського

За словами Зеленського, він запропонував Залужному "й надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді

Олександр Сирський (Фото - Facebook Міноборони України)

Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Олександр Сирський. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

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"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", – заявив президент.

Він наголосив, що сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським.

"Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Сирський має успішний досвід захисту (Київська оборонна операція) і успішний досвід наступу (Харківська операція).