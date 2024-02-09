Сирський озвучив пріоритети на посаді головкома ЗСУ: Життя бійців, БпЛА, зброя, штаби, логістика

Сирський заявив, що життя та здоров'я військових залишатимуться пріоритетом для армії

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський озвучив пріоритети на новій посаді. Про це він написав у Telegram.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, перед ЗСУ стоять нові завдання — йдеться про чітке та детальне планування всіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань та частин з урахуванням потреб фронту в сучасній західній зброї.

Він зазначив, що найшвидший та раціональніший розподіл усіх ресурсів залишається головним завданням логістики.

Воєначальник заявив, що штаби всіх рівнів повинні знати про потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці, а кваліфікація органів управління є вирішальною для розробки та успішної реалізації військових операцій.

"Життя та здоров'я військовослужбовців завжди були і є головною цінністю армії. Отже, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин та підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним", – написав Сирський.

Генерал наголосив, що потрібно впроваджувати нові технічні рішення та масштабувати успішний досвід, навівши за приклад безпілотники та сучасні засоби радіоелектронної боротьби.

"Лише зміни та постійне вдосконалення засобів та методів ведення бойових дій дозволить досягти успіху на цьому шляху. Але, безумовно, надійний тил – одна з головних складових загального успіху у війні", – резюмував головком.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.

Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.

Читайте також: Сирський досвідчений та успішний воєначальник, працюватимемо, підтримка не зміниться — Пентагон