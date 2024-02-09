Сырский озвучил приоритеты на должности главкома ВСУ: Жизнь бойцов, БпЛА, оружие, штабы

Сырский заявил, что жизнь и здоровье военных будут оставаться приоритетом для армии

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Новый главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский озвучил приоритеты на новой должности. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, перед ВСУ стоят новые задачи — речь идет о четком и детальном планировании всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом нужд фронта в современном западном оружии.

Он отметил, что скорейшее и рациональное распределение всех ресурсов остается главной задачей логистики.

Военачальник заявил, что штабы всех уровней должны знать о нуждах фронта и владеть ситуацией на каждом участке, а квалификация органов управления является решающей для разработки и успешной реализации военных операций.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", — написал Сырский.

Генерал подчеркнул, что нужно внедрять новые технические решения и масштабировать успешный опыт, приведя в пример беспилотники и современные средства радиоэлектронной борьбы.

"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл – одна из главных составляющих общего успеха в войне", — резюмировал главком.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.

Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.

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