Сырский опытный и успешный военачальник, будем работать, поддержка не изменится — Пентагон

Валландер заявила, что президент Зеленский имеет демократический гражданский контроль над армией

Александр Сырский (Фото: ОП)

Новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский является "опытным и успешным" военачальником. Об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер, передает Reuters.

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По ее словам, президент Владимир Зеленский имеет право принимать подобные кадровые решения.

"Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над вооруженными силами", — сказала Валландер.

Она отметила, что США уважают решение и будут работать с тем, кого демократически избранная власть выберет на должность главкома.

"Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, что у нас уже есть", — заявила чиновница.

Также на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер подчеркнул, что постоянная поддержка Украины со стороны США не изменится из-за назначения Сырского.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.

Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.

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