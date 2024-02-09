Сырский опытный и успешный военачальник, будем работать, поддержка не изменится — Пентагон
Новый главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский является "опытным и успешным" военачальником. Об этом заявила помощница главы Пентагона Селеста Валландер, передает Reuters.
По ее словам, президент Владимир Зеленский имеет право принимать подобные кадровые решения.
"Украина, в отличие от России, имеет демократический гражданский контроль над вооруженными силами", — сказала Валландер.
Она отметила, что США уважают решение и будут работать с тем, кого демократически избранная власть выберет на должность главкома.
"Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, что у нас уже есть", — заявила чиновница.
Также на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер подчеркнул, что постоянная поддержка Украины со стороны США не изменится из-за назначения Сырского.
- 8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.
- Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.
- Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.
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