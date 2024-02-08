В Белом доме отреагировали на увольнение Залужного: говорят, будут работать с кем угодно

Кирби подчеркнул, что это было решение Зеленского, и Штаты в любом случае продолжат сотрудничать с Украиной

Джон Кирби (Фото: EPA)

США продолжат сотрудничать с Украиной, независимо от того, кто будет возглавлять войско. Об этом сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Комментируя увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, Кирби сказал: "Президент Зеленский – [верховный] главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и он может решать, кто будет в военном руководстве. Это и есть гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем угодно, кто будет возглавлять украинское войско".

Он также сказал, что ему неизвестно о каких-либо обсуждениях этого увольнения между Украиной и США – подчеркнул, что это было решение Зеленского.