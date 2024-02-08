В Белом доме отреагировали на увольнение Залужного: говорят, будут работать с кем угодно
США продолжат сотрудничать с Украиной, независимо от того, кто будет возглавлять войско. Об этом сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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Комментируя увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, Кирби сказал: "Президент Зеленский – [верховный] главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и он может решать, кто будет в военном руководстве. Это и есть гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем угодно, кто будет возглавлять украинское войско".
Он также сказал, что ему неизвестно о каких-либо обсуждениях этого увольнения между Украиной и США – подчеркнул, что это было решение Зеленского.
- 8 февраля Зеленский и Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.
- Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский. Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.